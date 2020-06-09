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«У меня денег до... Я его вылечу»: Ефремов — о пострадавшем в ДТП

10:10
Михаил Ефремов после аварии. Фото Baza.
Михаил Ефремов после аварии. Фото Baza.
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Заслуженный артист России Михаил Ефремов, устроивший ДТП с двумя пострадавшими в Москве, заявил о намерениях вылечить раненого мужчину. Он сказал об этом до того, как стало известно о смерти пострадавшего в аварии водителя Сергея Захарова.

Как сообщает «РЕН ТВ». Ефремов набросился на журналистов с оскорблениями

«Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег до...», — сказал он.

Кроме того, нетрезвый артист «прошелся» по журналистам и назвал их «г...м».

«Там всякое г...о стоит», — заявил Ефремов.

Известный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации.

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/708692-u-menia-deneg-dokh-ia-ego-vylechu-efremov-o-ranenom-v-dtp

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