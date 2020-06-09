Заслуженный артист России Михаил Ефремов, устроивший ДТП с двумя пострадавшими в Москве, заявил о намерениях вылечить раненого мужчину. Он сказал об этом до того, как стало известно о смерти пострадавшего в аварии водителя Сергея Захарова.

Как сообщает «РЕН ТВ». Ефремов набросился на журналистов с оскорблениями

«Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег до...», — сказал он.

Актер Ефремов утроил ДТП. Погиб человек. «Зато у меня денег до...» pic.twitter.com/BeAqteQUbL — Морковка Нигана (@NeganandLucil) June 9, 2020

Кроме того, нетрезвый артист «прошелся» по журналистам и назвал их «г...м».

«Там всякое г...о стоит», — заявил Ефремов.

Известный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации.

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.