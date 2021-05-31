У чемпиона Европы из России по кроссу нашли почти полкилограмма накротических веществ

Чемпион Европы по кроссу среди юниоров подозревается в торговле наркотиками, сообщает РЕН ТВ.

Как сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин, в ходе обысков в квартире у 28-летнего жителя столицы обнаружили наркотическое средство мефедрон массой более 470 граммов.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказал Васенин.

По информации РЕН ТВ, задержанный — Ильгизар Сафиуллин. В 2010 году он становился чемпионом Европы по легкоатлетическому кроссу среди юниоров на дистанции 3 км. Вместе с ним был также задержан сообщник, которому он передал запрещенные вещества.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконный оборот наркотиков».