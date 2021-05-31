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Александр Тихонов: «Может быть, Вяльбе в Госдуме наведет порядок с допингом»

16:56
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Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал новость о том, что Елена Вяльбе опережает экс-солистку «Тату» Юлию Волкову на праймериз «Единой России».

«Людям из шоу-бизнеса нечего делать в Госдуме! У Вяльбе сильная натура, она за словом в карман не полезет. Она не постесняется выйти и высказать всем. Может быть, при ней будет принят нормальный закон о допинге. И как спортсмен, и как руководитель федерации Вяльбе всем все показала. Ее достижения позволяют ей стать депутатом. Нас дисквалифицировали отовсюду, а мы до сих пор ничего с этим не делаем. Возможно, именно Елена Валерьевна наведет с этим порядок», — сказал Тихонов «СЭ».

По предварительным итогам голосования, в партийные списки кандидатов в Госдуму проходит Елена Валерьевна Вяльбе, а не певица Юлия Волкова.

(Владимир Пушкарев)

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