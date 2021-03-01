«Триколор» презентовал новые спортивные федеральные телеканалы

Зрителей ждет ряд новых каналов и цифровых сервисов, предназначенных для просмотра прямых трансляций спортивных событий.

Мультиплатформенный оператор цифровой среды «Триколор» представил новый проект на презентации, которая прошла сегодня, 1 марта. Основная задача проекта — показывать внутренние российские соревнования — не только профессиональные, но и любительские.

Ориентиром является региональная аудитория. «Можно представить какой-нибудь райцентр, в котором существуют футбольные, баскетбольные, хоккейные команды, тхэквондо и т.д.. Если они существуют, значит, у них есть аудитория. Наша задача — собрать под свою крышу большое количество таких событий», — сказал заместитель генерального директора по контактной политике «Триколора» Николай Орлов.

Проект состоит из двух частей: телевизионные трансляции и вещание прямых трансляций в интернете. Телевизионные трансляции состоят из трех каналов:

• Футбольный — ключевым партнером является РФС

• Хоккейный — ключевыми партнёрами являются: Высшая хоккейная лига, МХЛ, Ночная хоккейная лига.

• Спортивный — трансляции единоборств, бокса, ММА, бильярда, армрестлинга, автогонок, и т.д.

Большое количество прямых трансляций, идущих параллельно, можно посмотреть в интернете. Ими займется проект «Большой эфир». (Филипп Нагорный )