Главное о коронавирусе в России и мире на 1 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на понедельник, 1 марта, за последние сутки в России выявлен 11 571 новый случай коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 333 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 277 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 097), Санкт-Петербурге (943), Московской области (629), Нижегородской области (386) и Воронежской области (293).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 257 650 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 455 летальных исходов, выздоровели 3 823 074 человека.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, общее число зараженных коронавирусом в мире — 114 712 543.

Первое место по числу зараженных занимают США — 29 255 244 человек. Далее идут Индия (11 112 241) и Бразилия (10 551 259).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 525 776. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (255 018) и Мексика (185 715).

— Германия ужесточит правила въезда на границе с французским департаментом Мозель из-за южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса. Со 2 марта пересекающие границу должны предъявлять отрицательный тест на ковид.

— В Бельгии ввели карантин в тюрьме. Заключенным в тюрьме города Намюр предписали не покидать своих камер, так как больше половины из них получили положительные результаты тестов на Covid-19. Их лишили прогулок и возможности принять душ.

— Власти Колумбии продлили закрытие границы ещё на три месяца — до 1 июня. Накануне в стране выявили 3 343 случая коронавируса.