В «Триколоре» рассказали, что покажет новый канал «Футбольный»

«Триколор» презентовал открытие нового футбольного канала.

«Футбольный канал у нас запустился буквально два дня назад, пока мы не можем рассказать о всех договоренностях с правообладателем. Юношеский футбол, женский футбол — главные наши проекты с РФС, но в ближайшее время будет анонс и других проектов», — сказал заместитель генерального директора по контентной политике «Триколора» Николай Орлов.

Напомним, сегодня мультиплатформенный оператор цифровой среды «Триколор» представил новый проект, ориентированный на показ внутренних российских соревнований, который касается не только профессионального спорта, но и любительского.

В его рамках запускаются три канала — «Футбольный», «Хоккейный» и «Спортивный», а в интернете прямые трансляции можно будет увидеть в рамках проекта «Большой эфир». (Филипп Нагорный)