РФС и «ДоброФон» передали гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Орске

16 марта амбассадоры Российского футбольного союза, бывшие футболисты сборной России Игорь Семшов и Дмитрий Сенников посетили один из пунктов временного размещения, расположенный в школе № 32, пострадавших от наводнения в Орске.

РФС и «ДоброФон» передали в Оренбургский фонд поддержки регионального развития и сотрудничества гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения: еду, воду, лекарства и бытовую технику. Общая сумма помощи, которую оказал пострадавшему городу РФС и генеральный партнер Кубка России в рамках своей благотворительной программы «ДоброФон» составила 10 миллионов рублей.

Также экс-игроки сборной России Игорь Семшов и Дмитрий Сенников посетили детско-юношескую спортивную школу «Лидер», которая находится в районе Никель, в Орске.