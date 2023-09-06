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Сегодня, 19:28

Тренер Подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев погиб в зоне СВО

Алина Савинова
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Детский тренер Подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев погиб в зоне СВО на Украине, сообщила пресс-служба «Витязя».

«Безмерная утрата, приносим свои соболезнования семье и родным. Светлая память о мужестве и добром характере нашего товарища будет жить в сердцах всегда», — сказано в заявлении.

Также пресс-служба подмосковного клуба отметила, что ежегодный Открытый чемпионат городского округа Подольск будет носить имя Тараева. Участники турнира проведут сезон в траурных повязках. Подольская школа, в которой тренировал Тараев, базируется во дворце спорта «Витязь».

Тараев выступал на позиции нападающего в турнирах по хоккею на любительском уровне. Потом он стал детским тренером. Ему было 26 лет.

Источник: https://t.me/hc_vityaz_khl/5553
Хоккей
ХК Витязь
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