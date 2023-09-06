День города: расписание мероприятий и кто выступит на концерте

День города в Москве пройдет 9 и 10 сентября 2023

День города в Москве пройдет 9 и 10 сентября 2023.

Дата празднования Дня города в Москве 2023

По закону «О праздниках и памятных датах» День города в Москве традиционно отмечают в первую или вторую субботу сентября. В 2023-м по указу мэра столицы Сергея Собянина празднование выпадает на 9 и 10 сентября (суббота и воскресенье). В этом году столица России отметит свое 876-летие.

Какие улицы перекроют в Москве в День города

9 и 10 сентября в связи с празднованием Дня города в Москве будут перекрыты некоторые участки дороги. Также в местах празднования парковочные места будут временно недоступны.

9 сентября

съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора (с 08:00 до окончания мероприятий);

улицы Молодежная и Березовая (с 08:00 до 16:00);

улица Генерала Ермолова, боковой проезд Кутузовского проспекта (с 12:00 до 22:00);

Проектируемый проезд №2309 (с 18:00 до окончания мероприятия);

улицы Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой (с 18:00 до окончания мероприятия);

переулок Хользунова, дублер Комсомольского проспекта (с 18:00 до окончания мероприятия);

боковой проезд Кутузовского проспекта (с 20:00 до 22:00).

10 сентября

улица Генерала Ермолова (с 15:00 до 22:00);

боковой проезд Кутузовского проспекта (с 20:00 до 22:00);

Театральная улица (с 8:00 до 22:00).

Какие мероприятия пройдут в Москве

Празднование Дня города в Москве в 2023-м году пройдет на нескольких площадках.

«Музеон»

В парке искусств «Музеон» состоится «Движ фест» 9 сентября и 10 сентября. В рамках праздника запланированы выступления известных артистов: Егор Крид, Artik&Asti, Клава Кока, Валя Карнавал.

Выступление Клавы Коки. Фото Зураб Джавахадзе, Известия

Цветной бульвар

Здесь в выходные пройдет благотворительный фестиваль «Добрая Москва» в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья и ментальными нарушениями. С лекциями выступят учредители православные организации социального обслуживания, центры лечебной педагогики и фонды помощи бездомным животным.

Также жителей и гостей столицы ждут творческие мастер-классы, ярмарка с товарами, сделанными руками подопечных фондов. Завершатся выходные концертами (в субботу и воскресенье), среди артистов: Бурито, группа «Фабрика», Гузель Хасанова, 5-sta Family, Виктория Дайнеко, Митя Фомин, Арсений Бородин и другие.

Поклонная гора

Традиционно здесь состоится праздничный концерт 9 сентября (с 12:00 до 22:00) и 10 сентября (с 15:00 до 20:00). Днем перед жителями и гостями столицы выступят молодые и неизвестные широкой публике артисты, которые прошли конкурсный отбор. Вечером на сцену поднимутся популярные музыканты отечественной эстрады: Филипп Киркоров, IOWA, Стас Костюшкин, Юлия Савичева, Жасмин, Денис Майданов, Алсу.

Сад «Эрмитаж»

Здесь пройдет фестиваль под открытым небом «Театральный марш» с участием известных московских театров. Среди них: театр на Таганке, театр имени Пушкина, музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Они представят драматические, музыкальные, пластические спектакли. Для детей запланирована специальная программа.

Парад судов

9 сентября состоится парад судов. Около 50 пассажирских судов пройдут по Москве-реке от Южного речного вокзала до Андреевского моста. Стать свидетелем действия можно у Московского международного дома музыки, парка «Зарядье», храма Христа Спасителя, памятника Петру I, Парка Горького, Нескучного сада. Начало — 11:00.

Парад трамваев. Фото Алексей Майшев, Известия

Парад трамваев

Парад трамваев стартует 9 сентября в 11:30 от депо имени Н. Э. Баумана (Сельскохозяйственная улица) до «Останкино». В 17.00 у депо состоится выставка, где будут представлены трамваи и ретроавтомобили. Посетителей угостят бесплатным мороженым, полевой кухней.

Парад поездов метро

9 и 10 сентября с 9:00 до 20:00 состоится парад поездов метро. Он проследует по Большой кольцевой линии против часовой стрелки. Будут представлены разные типы составов (от аутентичных до самых современных «Москва-2020»). Актуальное расписание появится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

«Лужники»

Здесь состоится Московский урбанистический форум. На территории «Лужников» запланировано технологическое шоу с участием спортсменов, артистов балета и главный праздничный концерт. На футбольном поле БСА продемонстрируют макет Москву — карта города с достопримечательностями, дорогами, реками, парками, мостами и дорожными развязками.

Также ожидается фудкорт, спортивные и развлекательные зоны, выступление цирковых артистов. Гости могут посетить парк экстремальных видов спорта.

Концерт в «Лужниках»: все участники

9 сентября, в субботу, на площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» состоится большой праздничный концерт в честь Дня города. Начало — 18.00. Запуск гостей — с 16.00. Перед началом гостей и жителей столицы будут развлекать кавер-группы.

Список артистов, которые выступят в «Лужниках»:

Полина Гагарина

Хабиб

Олег Газманов

Люся Чеботина

Валерий Сюткин

Ваня Дмитриенко

ST

Катя Ковская

Александр Ф. Скляр

Асия

Родион Газманов

КВАТРО

Filatov & Karas

Хедлайнером праздничного концерта станет группа «Руки Вверх!». Их выступление запланировано на 19.00.

Как попасть на концерт в День города Москвы

Концерт будет бесплатным, но необходимо получить приглашение на сайте Московского урбанистического форума.

Салют на День города в Москве

Ежегодная традиция — салют на День города в Москве с разных площадок празднования. В прошлом году его запустили на 23 площадках столицы России. Будет ли в 2023-м году салют или нет, пока неизвестно.