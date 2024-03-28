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28 марта, 14:01

Светлаков рассказал, как спас Бурунова от террористов в «Крокусе»

Виктория Кравченко
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Сергей Бурунов.
Фото Global Look Press

Российский телеведущий Сергей Светлаков рассказал, как во время теракта в «Крокус Сити Холл» предупредил о нападении актера Сергея Бурунова.

Шоумен сообщил, что артист также собирался прийти на концерт группы «Пикник», но опаздывал. После того как началась стрельба, Светлаков предупредил, чтобы тот не заходил в концертный зал.

«Он позвонил тогда, когда уже выстрелы были. Он говорит: «Я подъезжаю, через минуту буду. Я говорю: «Блин, как здорово, что ты позвонил, все, стой там, где ты есть, и не заходи», — рассказал Светлаков в интервью YouTube-блогеру Надежде Стрелец.

Светлаков вместе с другом и племянницей находился среди зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник». Он рассказал, как они выбежал в узкий коридор, в котором образовалась группа из «20-30 людей». Девушка-менеджер, оказавшаяся в этой группе, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож.

Ранее поклонники «Пикника» Евгений и Галина Харины рассказали, что сплотились вокруг группы после теракта в «Крокус Сити Холле».

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокусе» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек.

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