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«Стыд! Их нужно изолировать!» Тихонов поддержал Путина после слов о трансгендерах

16:59
Александр Тихонов. Фото Imago
Александр Тихонов. Фото Imago
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывания президента России Владимира Путина о влиянии на женский спорт участия трансгендерных спортсменов.

«Абсолютно согласен с Путиным! Безобразие! Я думаю, этот вопрос должны поднять женщины. Нужно изолировать этих трансгендеров! Стыд!» — сказал Тихонов «СЭ».

На Олимпиаде-2020 в Токио в тяжелой атлетике выступила первая в истории спортсмен-трансгендер Лорел Хаббард. 43-летняя Хаббард раньше была мужчиной по имени Гэвин. Новозеландка совершила переход в 35 лет, а впервые как женщина выступила на международном уровне в 2017 году.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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