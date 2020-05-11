Статистика по коронавирусу в России и мире на 11 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5 495 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 169 человек), Московской области (1 079), Санкт-Петербурге (307), Нижегородской области (291) и Смоленской области (164).

Всего на день 11 мая в России выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на день 11 мая, в мире зарегистрировано 4 193 379 случаев заражения коронавирусом. Зафиксирован 283 991 летальный исход, выздоровели 1 499 297.

В США количество зараженных составляет 1 367 638 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (264 344) и Россия (221 344).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (80 787), Великобритании (31 855) и Италии (30 560).