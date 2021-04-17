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В России выявили 9 321 случай коронавируса за сутки

11:02
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
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По состоянию на субботу, 17 апреля, за последние сутки в России выявлен 9 321 новых случай коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 398 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 832 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 822), Санкт-Петербурге (701), Московской области (586), Ростовской области (241) и Нижегородской области (222).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 693 469 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 105 193 летальных исхода, выздоровели 4 319 389 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2788

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