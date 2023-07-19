Российский футболист Дорошенко погиб в зоне СВО

Бывший футболист команды «Кубань-Холдинг» Станислав Дорошенко погиб в возрасте 34 лет при исполнении боевого долга в зоне СВО 18 июля, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба Второй лиги из станицы Павловская Краснодарского края.

«Многим спортсменам и болельщикам Павловского района Дорошенко известен по выступлениям за футбольные команды нашего района. В первенстве Павловского района по футболу (мини-футболу) он выступал на протяжении более чем десяти лет, вплоть до объявленной мобилизации осенью 2022 года», — говорится в сообщении клуба.

Матчи 13-го тура первенства Павловской футбольной лиги начнутся с минуты молчания в память о погибшем футболисте.