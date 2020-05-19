Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в столице в том случае, когда будут выявлять десятки и сотни случаев заражения коронавирусом, а не тысячи заболевших.

— Это будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растет, когда количество тяжелых больных в больницах будет значительно меньше, когда каждый день будем выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни. Может быть, и еще меньше.

Это огромный риск. Вопрос не в моем желании, а в том, чтобы мы ответственно подходили к таким решениям, чтобы мы не получили обратной волны. Бог с ней, обратной волной.

Но мы получим еще дополнительное огромное количество смертей, заболеваний, тяжелых заболеваний. Вот этого точно нельзя допускать, — сказал Собянин в эфире передачи «60 минут».

По данным Роспотребнадзора, в России на день 19 мая всего зарегистрирован 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

В Москве — 149 607 заболевших COVID-19, 31 496 — выздоровели, 1 651 — умерло.