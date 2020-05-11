Собянин призвал не бояться данных по заболевшим коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал не бояться цифр по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом в столице. По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 169 человек).

— Мы за 20 дней нарастили в три раза объем тестирования, и до этого также шло активное наращивание тестирования. Это позволило обеспечить раннюю выявляемость заболевших, карантинизацию и лечение их, — цитирует «РИА Новости» Собянина. — В результате количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается... Мы не должны бояться количества вновь зарегистрированных, выявленных больных, наоборот, чем больше мы выявим людей этих, чем больше оттестируем, тем быстрее окажем им реальную помощь.