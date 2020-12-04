Собянин объявил о начале вакцинации от COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте сообщил о начале вакцинации от коронавируса в столице.

«Сложный процесс вакцинации от ковида запущен. За первые пять часов на прививку записалось 5 тысяч человек — учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы сделать прививку, необходимо предъявить документ, удостоверяющего факт работы в одной из соответствующих отраслей или организаций, также понадобятся паспорт и полис ОМС. Помимо этого, гражданин должен быть прикреплен к одной из московских поликлиник.

В Москве на данный момент открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Запись на вакцинацию доступна на две недели вперед.

Препарат «Спутник V» зарегистрирован 11 августа, он стал первой вакциной от коронавируса в стране и в мире.

На 4 декабря в Москве зафиксировано 632 057 случаев заражения коронавирусом, 478 724 вылечилось, 9 203 умерло.