Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что для решения проблемы нужна массовая вакцинация.

«Ситуация хорошая с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости. С другой стороны, ежедневно около 700 заболевших выявляется каждый день. И от 300 до 400 человек госпитализируется. Это говорит о том, что проблема остается, по крайней мере до вакцинации. Я имею в виду вакцинацию от коронавируса, полную, массовую. Все равно надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие», — сказал Собянин.

По данным Роспотребнадзора на 23 августа, за последние сутки в России выявлено 4 852 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 23,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 73 летальных исхода.