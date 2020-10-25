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СК: в отца Виталия Петрова стреляли через реку, возбуждено дело о заказном убийстве

13:11
Александр и Виталий Петровы. Фото Instagram
Александр и Виталий Петровы. Фото Instagram
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Следственные органы СК РФ по Ленинградской области возбудили уголовное дело о заказном убийстве депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (пункт «З» часть 2 статьи 105 УК РФ), сообщает официальный сайт Следкома.

По данным следствия вечером 24 октября неизвестный выстрелил в 61-летнего Петрова с противоположного берега реки, когда тот находился на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Устанавливается круг общения потерпевшего, иные обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Александр Петров — отец Виталия Петрова, первого российского гонщика в истории «Формулы-1».

Дополнительная информация:

https://sledcom.ru/news/item/1510437/

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