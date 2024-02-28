СК потребовал заочно арестовать бывшего футболиста Савина

Следственный комитет потребовал заочно арестовать блогера и бывшего футболиста Евгения Савина, сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы.

«В суд поступило ходатайство СК о заочном аресте Савина Е. Л., обвиняемого по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ», — сказали в суде.

Ранее МВД объявило блогера в розыск. В феврале Савина оштрафовали за фейки о российской армии.

Савин в 2021 году основал футбольную команду «Красава», которая в сезоне-2021/22 играла во второй лиге. После начала спецоперации он уехал из России и основал клуб с аналогичным названием на Кипре.