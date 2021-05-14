Главное о коронавирусе в России и мире на 14 мая: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 9 462 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 17 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 756 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (3 818), Санкт-Петербурге (739), Московской области (648), Ростовской области (204) и Воронежской области (127).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 922 901 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 115 116 летальных исходов, выздоровели 4 537 634 человека.

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Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 14 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 161 851 664.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 626 097 человек. Далее идут Индия (24 046 809) и Бразилия (15 436 827).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 598 540. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (430 596) и Индия (262 350).

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