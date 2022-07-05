Сергей Карякин: «Всю свою валюту продал в марте по курсу 120 рублей за доллар»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в интервью «СЭ» поделился мнением о санкциях, наложенных на Россию США и Евросоюзом.

— Недавно вы написали в Twitter: «Спасибо правительству США и странам Евросоюза за санкции против России. Благодаря им рубль укрепился до максимальных значений по отношению к евро с 2015 года и к доллару с 2018-го. Лично я поменял всю свою валюту в марте по курсу 120 рублей за доллар и заработал очень хорошие деньги. Гораздо больше, чем мог выиграть в турнире претендентов». Что это было — интуиция?

— Нет! Импульсивное решение, основанное не на финансовых прогнозах или знании валютных котировок, а на патриотизме и знаменитой фразе Тютчева: «В Россию можно только верить». Меня взбесили паникеры, писавшие тогда, что все пропало, скоро доллар будет стоить 200 рублей, наша экономика загнется... В этот момент я собрал всю свою валюту и перевел в рубли. Просто в знак протеста.

— В валюте сумма была с шестью нулями?

— Больше! Сейчас понимаю, что это был колоссальный риск. Но он оправдался. Курс-то теперь в два раза ниже!