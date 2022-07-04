Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 20:35

В Якутии 18 человек пострадали при обрушении спортивных декораций

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Ураган и ливень обрушились на село Борогонцы в Якутии в тот момент, когда там проходили спортивные игры.

Сильный ветер поднялся во время открытия стадиона. Ураган унес ларьки, палатки, повалил заборы, оборвал провода, сорвал декорации. Пострадали 18 человек, среди них три ребенка, написал в своем Telegram-канале глава региона Айсен Николаев.

«Вследствие ураганного ветра в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса произошло разрушение конструкций экрана и декораций для спортивных игр. При этом пострадали 18 человек, в том числе три ребенка. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Николаев.

Глава Якутии поручил правительству республики оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также принять все необходимые меры по устранению последствий природного бедствия.

Источник: https://t.me/aisen_nikolaev/1326
0
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Военкоматчики шутили: «В танк не влезет». Эксперт рассказал, как и где будет служить вратарь Иван Федотов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: бывший волейболист казанского «Зенита» задержан за вымогательство
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости