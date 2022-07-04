В Якутии 18 человек пострадали при обрушении спортивных декораций

Ураган и ливень обрушились на село Борогонцы в Якутии в тот момент, когда там проходили спортивные игры.

Сильный ветер поднялся во время открытия стадиона. Ураган унес ларьки, палатки, повалил заборы, оборвал провода, сорвал декорации. Пострадали 18 человек, среди них три ребенка, написал в своем Telegram-канале глава региона Айсен Николаев.

«Вследствие ураганного ветра в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса произошло разрушение конструкций экрана и декораций для спортивных игр. При этом пострадали 18 человек, в том числе три ребенка. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Николаев.

Глава Якутии поручил правительству республики оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также принять все необходимые меры по устранению последствий природного бедствия.