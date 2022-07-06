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Сегодня, 10:59

Усманов отозвал иск о разводе с Винер

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алишер Усманов и Ирина Винер.
Фото Павел Бедняков, «Известия»

Бизнесмен Алишер Усманов отозвал исковое заявление о расторжении брака со своей супругой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер.

19 мая 2022 года сообщалось, что Усманов подал заявление на развод с Винер. О причинах подачи искового заявления и его отзыве неизвестно.

«Истец отозвал исковое заявление, судебное производство по иску прекращено», — приводит ТАСС слова представителя судебного участка № 205 столичного района Крылатское.

Усманов и Винер состоят в браке с 1992 года.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/15138063
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