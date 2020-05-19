С понедельника в Москве откроются МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире программы «60 минут», что с понедельника, 25 мая, в столице откроются многофункциональные центры предоставления государственных услуг города (МФЦ).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 19 мая всего зарегистрирован 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

В Москве — 149 607 заболевших COVID-19, 31 496 — выздоровели, 1 651 — умерло.