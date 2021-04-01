Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с шестью странами

С 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение с шестью странами, соощает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Авиасообщение возобновится с Кипром, Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.

С лета 2020 года Россия уже возобновила авиасообщение с 21 страной, включая Турцию, Танзанию, Швейцарию, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Сербию, Кубу, Японию, Сейшельские Острова, Эфиопию, Вьетнам, Индию, Катар и Финляндию, Грецию и Сингапур.