Юран о Луганске: «Бываю раз в год. Такое ощущение, что там даже птицы не летают...»

Известный тренер, бывший нападающий сборной России Сергей Юран, которому сегодня исполнилось 55 лет, в интервью «СЭ» рассказал о своих поездках в Луганск

— Вам 55! Что значит для вас эта цифра?

— Все зависит от самого человека. Тебе столько лет, на сколько ты себя чувствуешь (улыбается). Я даже не задумываюсь об этой цифре. 55, 45 или 37... Живу так, как нужно жить. Эмоций полно, желания работать хоть отбавляй. Сил много! В общем, 55 — это скорее просто для паспорта.

— Так на сколько лет вы сами себя ощущаете?

— Уф... Сложно сказать. Такое чувство, что я только-только завершил игровую карьеру.

— Ничего себе.

— Ну а как иначе? Когда в голове есть цели, задачи, стремления, ты двигаешься вперед, не обращая внимания на возраст. Хочется на тренерском поприще добиться максимума!

— Ваш самый памятный день рождения?

— Вспоминается Луганск, где я родился, начинал играть. Детство, частный дом, родители... Мы накрывали большой стол, приходило много друзей, одноклассники.

— А давно были в Луганске?

— В декабре. Каждый год туда езжу. У меня там старший брат живет. Хожу к родителям на кладбище, к друзьям, которые погибли...

— Дыхание СВО чувствуется?

— Чувствуется... На днях была атака на Луганск, много жертв... Так вот мы как раз с младшим сыном были в декабре недалеко от места прилета... На маленьком рыночке покупали сапоги для охоты. Когда приезжаю туда, такое ощущение, что даже птицы не летают. Эти дыры от снарядов... Блокпосты, комендантский час. Тяжело было смотреть на то, что происходит с городом, где ты родился, вырос, сделал первые шаги в футболе. Даже днем на улицах людей мало. Каждый раз приезжаю в свой интернат, захожу в комнаты, где жил... Ходим в баню. Было время... В городе ждут, что рано или поздно возродится луганская «Заря», как и донецкий «Шахтер». Люди будут сидеть даже на деревьях, смотреть матчи! Все уже устали от всего этого... Очень соскучились по футболу.