Фестиваль для всей семьи «Игры Лидеров» пройдет 23 июня
23 июня на территории стрелкового клуба «Спортинг Клуб Москва» пройдет спортивный фестиваль «Игры Лидеров» в рамках проекта «Спорт и Россия».
В программу фестиваля «Игры Лидеров», который является мероприятием для всей семьи, войдут:
- cпортивные активности на свежем воздухе для детей и взрослых: веревочный парк, различные мастер-классы и тренировка от Элеоноры Алибаевой, вице-чемпионки мира по фитнесу;
- чемпионат корпоративных команд по пейнтболу;
- турнир «Большие Гонки» - командно-эстафетный этап, задача которого — прийти на финиш раньше соперников.
Партнеры мероприятия: Nutrino Lab, «КЕНГУРУ.ПРО», Спортинг клуб Москва «СКМ ПАРК».
Вход свободный по предварительной регистрации на сайте.
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