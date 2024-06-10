Павлиашвили: «Грузины должны беспокоиться, чтобы сборную не втягивали в политику на Евро-2024»

Певец Сосо Павлиашвили поделился мнением о выступлении сборной Грузии на чемпионате Европы 2024 года.

Артист выразил надежду, что игроков грузинской национальной команды не будут втягивать в политику.

«Все население Грузии должно беспокоиться о том, чтобы у игроков было боевое настроение, чтобы их не втягивали в политические интриги и не требовали от футболистов быть частью политических маразматиков. Во всяком случае до окончания чемпионата Европы, чтобы их не втягивали, а дальше пускай сами решают», — цитирует певца Metaratings.ru.

В групповом турнире Евро-2024 Грузия встретится с Турцией, Португалией и Чехией. Чемпионат Европы в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля.

Грузия: соперники и расписание матчей на Евро 2024