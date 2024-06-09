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Сегодня, 18:44

Министр спорта РФС Дегтярев поделился мнением о своей новой должности

Виктория Кравченко
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Министр спорта РФС Михаил Дегтярев рассказал, что думает о своей новой должности.

«Дорожу доверием Президента, это огромный вызов для меня лично. Минспорта, я считаю, самым лучшим, потому что его деятельность охватывает практически всех. У нас физической активностью на нерегулярной основе занимается подавляющее большинство граждан, начиная с детства, а на системной основе — 56 процентов. Это те, кто каждый день, через день или тренируются, или делают зарядки, пробежки», — цитирует Дегтярева «КП Спорт».

14 мая Путин подписал указ о назначении Михаила Дегтярева на пост главы Министерства спорта РФ. С 2021 года Дегтярев занимал пост губернатора Хабаровского края. Он является мастером спорта по фехтованию.

Источник: https://www.kp.ru/sports/society/mihail-degtyarev-o-rabote-novoi-dolzhnosti/
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