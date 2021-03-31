Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал информацию американского журналиста Дэвида Лиза, по сведениям которого, многие российские фигуристки используют блокаторы гормонов.

«Если они что-то знают, то они должны сообщить в соответствующие органы. У нас все спортсмены должны соблюдать кодекс ВАДА. То, что они написали — это полный бред. Я уверен в этом. Они от злости мечутся из стороны в сторону. Им не нравится, что наши выигрывают. У самих результатов не было. Можно ли назвать это завистью? Только об этом и надо говорить. Это зависть, злость и желчь. Больше никак это назвать нельзя. Нужно искать проблемы не в нас, а в себе», — сказал Свищев «СЭ».

Американский журналист написал о применении гормонов в комментариях к выпуску подкаста с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель. Блокаторы гормонов используются, чтобы замедлить взросление, развитие тела. В ФФККР назвали бредом заявления американского журналиста.

(Данил Алешин)