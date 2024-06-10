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Париж-2024

Сегодня, 16:19

Мэр Парижа назвала тревожными действия Макрона перед Олимпиадой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Эммануэль Макрон.
Фото Global Look Press

Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала решение президента Франции Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) перед стартом Олимпиады-2024.

Коалиция Макрона на европейских выборах уступила более чем в два раза уступила партии «Национальное объединение». После этого лидер Франции объявил о роспуске Нацсобрания.

«Как и многие, я была шокирована, услышав, что президент республики решил провести роспуск (Нацсобрания — ред.). Не то чтобы этот результат (выборов в ЕП — ред.) ему позволял продолжать как раньше, но все же роспуск прямо перед Играми — это что-то крайне тревожащее», — приводит слова Идальго РИА «Новости».

Летняя Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.

Российские спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Россиянам будет запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, их результаты не будут учтены в медальном зачете.

Источник: РИА «Новости»
Олимпиада
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