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В России выявили 9 169 случаев коронавируса

11:24
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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По состоянию на четверг, 1 апреля, за последние сутки в России выявлено 9 169 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 383 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10 247 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 151), Санкт-Петербурге (710), Московской области (560), Нижегородской области (290) и Ростовской области (241).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 554 264 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 99 233 летальных исхода, выздоровели 4 176 419 человек.

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