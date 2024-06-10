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Когда выходные и рабочие дни до и после Дня России 12 июня

Когда выходные в июне 2024 в честь Дня России?
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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День России.
Фото Oleksii Liskonih/iStock

В первый летний месяц к традиционным календарным выходным (суббота и воскресенье) добавится еще один нерабочий — 12 июня, который выпадает на среду. Дополнительный выходной приурочен ко Дню России. Этот праздник является официальным государственным. Впервые его отметили 12 июня 1990 года, правда, тогда он назывался День принятия декларации о государственном суверенитете России. Современное название он приобрел в 2002-м.

Предпраздничный день, вторник, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем. Первым рабочим днем после Дня России станет четверг, 13 июня.

Таким образом, в июне будет 30 календарных дней, из которых 19 рабочих и 11 выходных и праздничных. В первый месяц лета россияне будут отдыхать на один день больше.

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