  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от коронавируса

11:49
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Теги:

Россия станет первой страной в мире, которая зарегистрирует вакцину от коронавируса, сообщает пресс-служба Оперштаба Москвы.

Вакцина Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф Гамалеи будет официально зарегистрирована на следующей неделе, в среду, 12 августа. Первыми привьют врачей и пожилых людей.

По данным Роспотребнадзора на 7 августа в России зарегистрировано 866 627 случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 14 490 летальных исходов, выздоровели 669 026 человек.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир