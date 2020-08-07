Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от коронавируса

Россия станет первой страной в мире, которая зарегистрирует вакцину от коронавируса, сообщает пресс-служба Оперштаба Москвы.

Вакцина Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф Гамалеи будет официально зарегистрирована на следующей неделе, в среду, 12 августа. Первыми привьют врачей и пожилых людей.

По данным Роспотребнадзора на 7 августа в России зарегистрировано 866 627 случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 14 490 летальных исходов, выздоровели 669 026 человек.