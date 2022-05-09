РФС и клубы РПЛ опубликовали поздравления с Днем Победы

Российский футбольный союз (РФС) и клубы РПЛ опубликовали поздравления с Днем Победы.

«Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны. Вечная память всем погибшим», — написала пресс-служба РФС.

Также с Днем Победы в социальных сетях поздравили ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Зенит», «Динамо», «Спартак» и другие.

Сегодня, 9 мая, в России отмечается 77-летняя годовщина победы в Великой Отечественной войне.