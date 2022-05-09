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Сегодня, 12:08

РФС и клубы РПЛ опубликовали поздравления с Днем Победы

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС) и клубы РПЛ опубликовали поздравления с Днем Победы.

«Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны. Вечная память всем погибшим», — написала пресс-служба РФС.

Также с Днем Победы в социальных сетях поздравили ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Зенит», «Динамо», «Спартак» и другие.

Сегодня, 9 мая, в России отмечается 77-летняя годовщина победы в Великой Отечественной войне.

Источник: https://t.me/rfsruofficial/1943
Футбол
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