Олимпийский чемпион Нагорный поделился эмоциями от участия в параде Победы

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный поделился эмоциями от участия в параде Победы на Красной площади.

Он возглавлял расчет «Юнармии», в которой с декабря 2020 года занимает должность главы штаба.

Сегодня, 9 мая, в России отмечается 77-летняя годовщина победы в Великой Отечественной войне.

«Сейчас хочу позвонить своим бабушке и дедушке. Когда я им сказал, что приму участие в параде Победы и буду возглавлять расчет «Юнармии», они расплакались. Оценивать мой проход будут судить зрители, за себя могу сказать, что я старался. Что сказал президент после парада? Поздравил с праздником», — приводит слова Нагорного ТАСС.

25-летний гимнаст завоевал серебряную медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, на Играх в Токио спортсмен выиграл золото в командном первенстве, а также две бронзовые награды — в личном многоборье и упражнении на перекладине.