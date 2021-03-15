Reuters узнал о планах ЕС начать переговоры о закупке вакцины «Спутник V»
Евросоюз планирует начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины «Спутник V», сообщает Reuters 15 марта со ссылкой на источники.
Официальный представитель ЕС, ведущий переговоры с производителями вакцин, заявил, что правительства европейских стран рассматривают возможность начала диалога с разработчиками вакцины «Спутник V». Для процесса потребуются запросы от четырех стран.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса.
За последние сутки в России выявлено 9 437 новых случаев заражения коронавирусом.
Дополнительная информация:
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-vaccines-insigh/unthinkable-eu-considers-getting-a-vaccine-boost-from-russias-sputnik-idUSKBN2B70KO
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