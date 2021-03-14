Twitter начал блокировать пользователей за слово «Мемфис». «Гриззлис» и Депая завалили сообщениями
В соцсети Twitter произошел странный баг. Пользователи начали попадать под автоматическую блокировку за слово «Memphis» («Мемфис»). Система сразу же блокирует аккаунт на 12 часов, сообщая, что твит публикует «конфиденциальную информацию».
Причины такого бага неизвестны, но многие пользователи уже воспользовались моментом для троллинга, завалив сообщениями форварда «Лиона» Мемфиса Депая и клуб НБА «Мемфис Гриззлис». Фанаты в шутку просят первого ответить, как его зовут, а вторых — в каком городе они базируются.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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