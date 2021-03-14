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Twitter начал блокировать пользователей за слово «Мемфис». «Гриззлис» и Депая завалили сообщениями

19:36
Мемфис Депай. Фото AFP
Мемфис Депай. Фото AFP
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В соцсети Twitter произошел странный баг. Пользователи начали попадать под автоматическую блокировку за слово «Memphis» («Мемфис»). Система сразу же блокирует аккаунт на 12 часов, сообщая, что твит публикует «конфиденциальную информацию».

Причины такого бага неизвестны, но многие пользователи уже воспользовались моментом для троллинга, завалив сообщениями форварда «Лиона» Мемфиса Депая и клуб НБА «Мемфис Гриззлис». Фанаты в шутку просят первого ответить, как его зовут, а вторых — в каком городе они базируются.

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