По состоянию на понедельник, 15 марта, за последние сутки в России выявлено 9 437 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 404 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 447 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 356), Санкт-Петербурге (933), Московской области (627), Нижегородской области (353) и Ростовской области (246).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 400 045 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 92 494 летальных исхода, выздоровели 4 003 576 человек.