Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика препарата от коронавируса Петр Белый объяснил причину высокой стоимости лекарства.

— Это препарат, который спасает жизни, он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что «Арепливир» — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни, — приводит слова Белого «Известия» со ссылкой на эфир «Первого канала.

Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу — на первом этапе его получат 10 тыс. российских аптек.

Стоимость упаковки «Арепливира» составит в рознице от 12 320 рублей за пачку из 40 таблеток по 200 мг.