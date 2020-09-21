Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика препарата от коронавируса Петр Белый объяснил причину высокой стоимости лекарства.
— Это препарат, который спасает жизни, он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что «Арепливир» — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни, — приводит слова Белого «Известия» со ссылкой на эфир «Первого канала.
Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу — на первом этапе его получат 10 тыс. российских аптек.
Стоимость упаковки «Арепливира» составит в рознице от 12 320 рублей за пачку из 40 таблеток по 200 мг.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1063347/2020-09-21/razrabotchik-preparata-ot-covid-19-obiasnil-ego-vysokuiu-stoimost?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop