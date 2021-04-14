Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сегодня, 14 апреля, он сделал вторую прививку от коронавируса.

«Надеюсь, что пандемия скоро отступит. В том числе и благодаря вакцинации, которую мы активно проводим. Хочу проинформировать, что перед тем как войти в этот зал, я сделал вторую прививку.

Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, а уверен в этом. И вам того же желаю. Исхожу из того, что и вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое, последуете моему примеру», - сказал Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Первую прививку президент сделал 23 марта. Какой именно вакциной он воспользовался не сообщается.