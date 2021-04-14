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Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса

13:35
Владимир Путин. Фото Алексей Дружинин., ТАСС
Владимир Путин. Фото Алексей Дружинин., ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сегодня, 14 апреля, он сделал вторую прививку от коронавируса.

«Надеюсь, что пандемия скоро отступит. В том числе и благодаря вакцинации, которую мы активно проводим. Хочу проинформировать, что перед тем как войти в этот зал, я сделал вторую прививку.

Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, а уверен в этом. И вам того же желаю. Исхожу из того, что и вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое, последуете моему примеру», - сказал Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Первую прививку президент сделал 23 марта. Какой именно вакциной он воспользовался не сообщается.

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