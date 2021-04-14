Всем прибывающим в Россию любым видом транспорта теперь нужно будет сдавать тесты на коронавирус
Всем прибывающим в Россию любым видом транспорта с 15 апреля нужно будет сдавать тесты на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора на официальном сайте 14 апреля.
«С 15 апреля всем гражданам РФ, прибывающим на территорию России любым видом транспорта, необходимо в течение трех дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на портале Госуслуг», — сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что до получения результатов гражданам потребуется соблюдать режим самоизоляции по месту жительства.
Также прибывающим потребуется заполнить анкету в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ. Заполнить ее можно также на портале Госуслуг.
Отметим, что ранее сдавать тест на коронавирус требовалось только тем, кто возвращался в Россию на воздушном транспорте.
Роспотребнадзор распространил эти правила на прибывающих международным сообщением любым видом транспорта, в том числе поездом, судном или автомобилем. При этом требования не коснутся членов экипажей воздушного судна, морских и речных судов, поездов и локомотивов, а также водителей машин.
Этим же постановлением установлено, что граждане стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые прилетают в Россию из Армении, Белоруссии и Киргизии, смогут подтвердить наличие отрицательного теста на коронавирус с помощью приложения «Путешествую без COVID-19».
Дополнительная информация:
https://spbdnevnik.ru/news/2021-04-14/rossiyane-pribyvayuschie-v-stranu-obyazany-sdat-test-na-koronavirus-v-techenie-treh-dney
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