Главное о коронавирусе в России и мире на 14 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на среду, 14 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 326 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 447 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (1 837), Санкт-Петербурге (712), Московской области (568), Ростовской области (239) и Нижегородской области (215).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 666 209 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 104 000 летальных исходов, выздоровели 4 291 223 человека.

— Заместитель мэра Москвы, Анастасия Ракова сообщила, что в Москве началась вакцинация от коронавируса на дому. Услугой могут воспользоваться маломобильные граждане.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 14 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 138 097 784.

Первое место по числу зараженных занимают США — 32 070 784 человека. Далее идут Индия (13 873 825) и Бразилия (13 601 566).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 577 179. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (358 718) и Мексика (210 294).

— В Турции введен временный запрет на междугороднее передвижение для жителей на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса.