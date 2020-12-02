Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса на следующей неделе

Президент России Владимир Путин поручил начать в стране массовую вакцинацию от COVID-19, сообщают «РИА Новости». Об этом он сказал вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», — сказал Путин. — Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего, двух групп риска — это врачей и учителей».

Глава государства также уточнил, что ранее он обсуждал с Голиковой и премьер-министром Михаилом Мишустиным темпы производства препаратов от COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрирован 2 347 401 случай заражения коронавирусом. 41 053 человека умерли, выздоровели — 1 830 349.