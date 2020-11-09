Президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом
18:26
Президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.
«У меня температура 37,5, и желаю всем 36,6! Чувствую себя хорошо», — сказал он.
Глава государства добавил, что собирается продолжить исполнять свои обязанности на самоизоляции.
«Большинство побороли COVID-2019. Я тоже смогу», — добавил Зеленский.
Сейчас Украина разделена на четыре типа карантинных зон в зависимости от тяжести эпидемиологической обстановки. Власти продумывают введение дополнительных ограничений к уже действующим.
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