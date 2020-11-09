Президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

«У меня температура 37,5, и желаю всем 36,6! Чувствую себя хорошо», — сказал он.

Глава государства добавил, что собирается продолжить исполнять свои обязанности на самоизоляции.

«Большинство побороли COVID-2019. Я тоже смогу», — добавил Зеленский.

Сейчас Украина разделена на четыре типа карантинных зон в зависимости от тяжести эпидемиологической обстановки. Власти продумывают введение дополнительных ограничений к уже действующим.