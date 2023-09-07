Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя фуры, наехавшей на группу детей-велосипедистов.

В отношении водителя, совершившего наезд на группу велосипедистов, возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ленинградской области.

Полиция уже допросила и задержала водителя фуры, который был участником аварии.

7 сентября фура по неустановленной причине наехала на группу детей-велосипедистов в Ленинградской области. В аварии погибло двое детей, еще шестеро пострадали. Дети, которые попали в аварию, обучаются в Сестрорецкой школе олимпийского резерва.