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Сегодня, 14:17

В Госдуме высказались о ДТП с участием детей-велосипедистов в Ленинградской области

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал ДТП в Ленинградской области с участием велосипедистов.

«Выражаю соболезнования родственникам пострадавших, — сказал Свищев. — Комитет берет под контроль данную ситуацию. Необходимо провести тщательное расследование произошедшего. Выяснить, в частности, действительно ли тренер не имел разрешения на проведение подобной тренировки. Важно также выяснить, насколько безопасным было движение велосипедисток по трассе, а также расследовать причину наезда на них со стороны водителя фуры. С наступлением теплой погоды на трассах действительно появилось много велосипедистов. И здесь важно понять, насколько обеспечена безопасность их движения по дорогам», — сказал Свищев.

7 сентября фура по неустановленной причине наехала на группу детей-велосипедистов в Ленинградской области. В аварии погибло двое детей, еще шестеро пострадали.

Дмитрий Свищев
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В Ленинградской области фура наехала на группу детей-велосипедистов

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