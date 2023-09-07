В Федерации велоспорта заявили, что тренер не имел права выводить на трассу группу детей, которые попали в ДТП

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов прокомментировал ДТП в Ленинградской области с участием фуры и группы велосипедисток.

По словам Екимова, которые приводит ТАСС, у тренера, который сопровождал детей, не было разрешения на выезд на скоростную трассу.

«Понятно, что это федеральная трасса, но она не имеет статуса автомагистрали, и я не знаю, чем руководствовался человек, который принял решение выгнать группу девочек 14-15 лет», — сказал Екимов.

7 сентября фура по неустановленной причине наехала на группу детей-велосипедистов в Ленинградской области. В аварии погибло двое детей, еще шестеро пострадали.