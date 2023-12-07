Чемпион мира Мачиев заочно получил 15 лет за убийство росгвардейца

Верховный суд Дагестана заочно приговорил чемпиона мира по рукопашному бою Шахбана Мачиева к 15 годам колонии, сообщили в пресс-службе суда. Спортсмен обвиняется в убийстве в 2018 году сотрудника Росгвардии в Махачкале.

18 ноября 2018 года, примерно в 04 часа, возле клуба-ресторана «Бест» в городе Махачкала неустановленное лицо в ходе возникшей ссоры из огнестрельного оружия произвело выстрелы в 26-летнего жителя Махачкалы, который от множественных огнестрельных ранений, в том числе в голову, скончался на месте происшествия.

Погибший был лейтенантом Росгвардии. Шахбан Мачиев был объявлен в розыск.

Чемпион мира застрелил сотрудника Росгвардии? Дикая история в Махачкале